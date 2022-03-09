Palet Etiketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Palet Etiketleme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Palet Etiketleme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Palet Etiketleme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Palet Etiketleme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Palet Etiketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Palet Etiketleme İşçisi Maaşları

Palet Etiketleme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6176,5_TL'dir. En düşük Palet Etiketleme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Palet Etiketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.20

Meslek Adı :

Palet Etiketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ürün niteliğine ve niceliğine yönelik bilgileri içeren etiketleri hazırlayan ve parti numarası vererek siparişi izlenebilir hale getiren, bu bilgileri etiketlerle ilgili ürün paleti üzerine işleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Palet Etiketleme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri siparişlerinin ayrıntılandırıldığı raporu temin etmek,

b) Hazır haldeki paletlerden (koli/kutu/paket) siparişe uygun miktar ve ölçülerde olanları almak,

c) Bilgisayar yardımı ile ürünün çap, ağırlık ve gramaj bilgileri ile ambalaj adedi bilgilerinin yer aldığı etiketleri çıkartmak, d) Siparişe uygun paletler üzerine etiketleri paletlerde belirlenmiş olan yerlere yapıştırmak,

e) Etiketler üzerine siparişin daha sonraki süreçlerde ve teslimatta kontrolünü sağlayabilmek için numaratör yardımı ile `izlenebilirlik numarası? basmak ve bu numarayı sipariş raporuna işlemek,

f) Etiketlenip işaretlenen paletlerin içerisine siparişe uygun ambalajların yerleştirilip yerleştirilmediğini ve uygun adette ambalajın yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmek,

g) Etiketlemeleri ve dolumları tamamlanan paletlerin palet deposuna gönderilmesini sağlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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