Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü görev tanımı nedir, Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü ne iş yapar, Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü Tanımı;

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Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü Maaşları

Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.26

Meslek Adı :

Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Paletdizere gelen kutuları temiz ve düzenli bir şekilde istifini yaparak ambara gönderilmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Soğutma bantlarından paletdizer bandına gelen kutular makinanın mıknatısı yardımıyla palet üzerine düzenli bir şekilde dizmek,

c) Paletdizerden çıkışı sağlanan paletin üzerine palet numara kartı yapıştırmak,ve çıkış tarihleri ve saatleri yazımak,

d) Palet numaraları palet kontrol formuna işlemek

e) Çıkışı yapılacak paletin temiz düzenli ve kutuların eksiksiz olup olmadığı kontrol etmek,

f) En son paletin üzerine seperatör bağlanarak forklift yardımıyla ambara gönderilmesi sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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