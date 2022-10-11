Panzer Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Panzer Şoförü görev tanımı nedir, Panzer Şoförü ne iş yapar, Panzer Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Panzer Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Panzer Şoförü Tanımı;

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Panzer Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Panzer Şoförü Maaşları

Panzer Şoförü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Panzer Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Panzer Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8322.07

Meslek Adı :

Panzer Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Panzerleri kullanma, istenilen yere götürme, panzerdeki donanımları kullanma, aracın bakım ve onarımlarını yaptırma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Panzer Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Panzeri kontrol ederek teslim almak,

b) Panzeri her an göreve hazır bulundurmak,

c) Panzer aracının periyodik bakım ve kontrollerini yaptırmak,

d) Araçta bulunması gereken evrakları kontrol etmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

e) Arızalan panzer ve donanımların tamir edilmesini sağlamak,

f) Panzerde bulunan donanımları gerektiğinde kullanmak,

g) Panzeri temizlemek/ temizlenmesini sağlamak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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