Parenteral İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parenteral İlaç İmal İşçisi görev tanımı nedir, Parenteral İlaç İmal İşçisi ne iş yapar, Parenteral İlaç İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Parenteral İlaç İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Parenteral İlaç İmal İşçisi Tanımı;

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Parenteral İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Parenteral İlaç İmal İşçisi Maaşları

Parenteral İlaç İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Parenteral İlaç İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parenteral İlaç İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.83

Meslek Adı :

Parenteral İlaç İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirlenen kalite standartlarına uygun olarak parenteral, enjeksiyon ve perfüzyon çözeltilerini hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parenteral İlaç İmal İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Belirlenen kalite standartlarına uygun olarak kapları yıkamak ve kurutmak,

b) Belirlenen kalite standartlarına uygun olarak çözücüleri ve yardımcı maddeleri hazırlamak,

c) Belirlenen kalite standartlarına uygun olarak ampul ve flakonları doldurmak ve kapatmak,

d) Belirlenen kalite standartlarına uygun olarak sterilizasyon uygulamak ve kontrollerini yapmak

yy) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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