Parfümeri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Parfümeri Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Parfümeri Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Parfümeri Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Parfümeri Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Parfümeri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Parfümeri Satış Elemanı Maaşları

Parfümeri Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük Parfümeri Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parfümeri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.66

Meslek Adı :

Parfümeri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Parfümeri satılan alışveriş merkezlerinde, müşterilere ürünleri tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parfümeri Satış Elemanı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Depodan reyonlara mal çıkarmak, kutuları açıp defolu ürünleri ayırmak,

b) Reyonları düzenlemek; ürünleri etiketlendirmek, türlerine, markalarına ve fiyatlarına göre ayırarak reyondaki yerlerine koymak

, c) Son kullanma tarihi geçen ürünleri tespit ederek satıştan kaldırmak,

d) Müşterilere parfümeri hakkında bilgi vermek,

e) Müşteri siparişlerini almak, hazırlamak,

f) Müşterilere işletmenin düzenlemiş olduğu ürün kampanyaları hakkında bilgi vermek,

g) Stok durumunu takip etmek,

h) Müşteri talepleri, şikayetleri, soru ve önerileri ile ilgilenmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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