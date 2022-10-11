Park süpürücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Park süpürücü görev tanımı nedir, Park süpürücü ne iş yapar, Park süpürücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Park süpürücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Park süpürücü Tanımı;

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Park süpürücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Park süpürücü Maaşları

Park süpürücü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Park süpürücü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Park süpürücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9613.02

Meslek Adı :

Park süpürücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Sokak, Park Ve Benzeri Halka Açık Yerleri Süpürenler Ve İlgili İşçiler Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Park süpürücü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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