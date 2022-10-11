Park Temizlik İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Park Temizlik İşçisi görev tanımı nedir, Park Temizlik İşçisi ne iş yapar, Park Temizlik İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Park Temizlik İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Park Temizlik İşçisi Tanımı;

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Park Temizlik İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Park Temizlik İşçisi Maaşları

Park Temizlik İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Park Temizlik İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Park Temizlik İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9613.04

Meslek Adı :

Park Temizlik İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Sokak, Park Ve Benzeri Halka Açık Yerleri Süpürenler Ve İlgili İşçiler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Park Temizlik İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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