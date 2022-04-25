Parke Döşeyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parke Döşeyicisi görev tanımı nedir, Parke Döşeyicisi ne iş yapar, Parke Döşeyicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Parke Döşeyicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Parke Döşeyicisi Tanımı;

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Parke Döşeyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Parke Döşeyicisi Maaşları

Parke Döşeyicisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Parke Döşeyicisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parke Döşeyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.04

Meslek Adı :

Parke Döşeyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Parke Döşemecisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, çeşitli tür ve boyutlardaki parkeleri döşeme, esnek zemin hazırlama, süpürgelik monte etme, parke yüzey işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parke Döşemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Döşeme projesini incelemek,

b) Zemin yüzeyinin hazırlanmasını sağlamak,

c) Çeşitli tür ve boyutlardaki parkeleri döşemek,

d) Parke tutkalı/zift hazırlamak, zemine sermek,

e) Parkeleri yerleştirmek,

f) Esnek (ızgaralı) zemin hazırlamak,

g) Zemin yüzeyinin nem izolasyonunu yapmak,

h) Zemine ızgara monte etmek,

i) Döşeme tahtalarını ızgara üzerine yerleştirmek,

j) Süpürgelik montajı yapmak,

k) Parke yüzey işlemleri yapmak,

l) Parke yüzeylerini sistre, zımpara yapmak,

m) Parke ve süpürgelik yüzeylerine cila yapmak,

n) Marley döşemek, marley yüzeylerine cila yapmak,

o) Parke döşemelerinin onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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