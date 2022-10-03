Pasacı (Ekmek) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pasacı (Ekmek) görev tanımı nedir, Pasacı (Ekmek) ne iş yapar, Pasacı (Ekmek) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pasacı (Ekmek) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pasacı (Ekmek) Tanımı;

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Pasacı (Ekmek) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pasacı (Ekmek) Maaşları

Pasacı (Ekmek) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pasacı (Ekmek) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pasacı (Ekmek) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.07

Meslek Adı :

Pasacı (Ekmek)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Standart gramajlarda kesilen hamuru elleriyle şekillendirerek pasalara dizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pasacı (Ekmek) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesicinin topak haline getirdiği hamurların yapışmaması için bankoya kepek serpmek,

b) Banko üzerindeki hamurlara elleriyle istenilen şekilleri vermek,

c) Şekillendirdiği hamurları pasalara dizerek kabarmaları için bir müddet beklemek,

d) İş bitiminde mıntıkasının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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