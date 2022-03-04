Pasta İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Pasta İşçisi (Boya) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Pasta İşçisi (Boya) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Pasta İşçisi (Boya) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Pasta İşçisi (Boya) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Pasta İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pasta İşçisi (Boya) Maaşları

Pasta İşçisi (Boya) maaşı ortalama olarak aylık 6076,5_TL'dir. En düşük Pasta İşçisi (Boya) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pasta İşçisi (Boya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.49

Meslek Adı :

Pasta İşçisi (Boya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yarı ürünlerin (renk ve dolgu pastaları) belirlenen kalite standartlarında ve istenilen zaman ve miktarda, ön hazırlık ön karıştırma ve ezme işlemleri ile üretimini yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Pasta İşçisi (Boya); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) İmalat tank ve kazanlarında üretilecek ürün etiketini yapıştırmak, statik elektriklenmeyi önlemek için imalat tanklarının topraklama işlemlerini yapmak,

b) Üretim tanklarında gerçekleştirilecek üretime ait bilgileri bilgisayara girmek,

c) Bilgisayar aracılığıyla hammadde ve yardımcı maddelerin tank içerisine aktarılmasını sağlamak ve gerektiğinde katkı maddelerini elle katmak,üretim kartında bulunmayan ilaveleri üretim kartına kaydetmek,

d) Karıştırıcı makinelerin üretim kartında belirtilen süreye göre zaman ayarını yapmak, tanklarda oluşan ürününün ön karıştırma işlemini başlatmak,

e) Ön karıştırma işlemine tabi tutulan ürünü ezme makinasından geçirmek,

f) Pasta kazan çıkış borusunu ezme makinesi giriş borusuna klipsle bağlamak, emme makinesinin ürün çıkış borusunu boş tank giriş borusuna bağlamak ve ezilme işlemini tamamlamak,

g) Kullanılacak olan boş kazanların darasını tespit etmek, ürüne ilişkin tarih, miktar, kod, parti numarası vb. bilgileri etiketlere yazarak kazana yapıştırmak,

h) Hazırlanan üründen numune almak ve uygunluk onayı için laboratuara götürmek,

i) Laboratuar sonuçlarına göre, ezme işlemine devam etmek veya ezme işlemini sonuçlandırmak,

j) Ezme işlemi bitiminde, ürün bilgilerini ezme makinesi takip defterine kaydetmek,

k) Ezme makinelerinde kullanılan ezme bilyelerin ekonomik ömrünü ve makine gövdesinde ki palet aşınmalarını takip etmekvb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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