Pasta Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pasta Ustası görev tanımı nedir, Pasta Ustası ne iş yapar, Pasta Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pasta Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pasta Ustası Tanımı;

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Pasta Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Pasta Ustası Maaşları

Pasta Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pasta Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pasta Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.08

Meslek Adı :

Pasta Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Değişik miktarlarda un, şeker, yağ gibi besin maddelerini kullanarak, çeşitli pişirme teknikleriyle pasta, tatlı, poğaça çeşitleri, kuru pasta ve mayalı ürünleri, kek, yaş pasta ve börekleri hazırlama, pişirme ve müşteriye sunuma hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Pasta Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yapılacak pastayı tasarlamak, desenleri tutkallı hamurla üç boyutlu olarak hazırlamak,

b) İmalat için gerekli olan malzemenin teminini, muhafazasını ve kontrolünü yapmak,

c) Ürün türüne göre, Un, şeker, yağ, yumurta, su gibi besin maddelerinden hazırlanan karışımı Ürün türüne göre yoğurarak hamur haline getirmek,

d) Yaş ve kuru pasta çeşitleri türüne göre hamura şekil vermek,

e) Pasta içi ve üstü krema süsleri hazırlamak,

f) Pişirdiği hamuru krema, kakao, meyve gibi besin maddeleri ile süslemek,

g) Şekillendirilmiş hamuru fırın veya ocakta pişirir, gerekiyorsa kızartmak,

h) Hazırlanmış pastayı servise hazırlamak,

i) Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini, bakımını ve basit onarımını yapmak,

j) Çalışma alanının vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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