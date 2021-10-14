Pastalcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pastalcı Maaşları, Pastalcı İş İlanları

Pastalcı görev tanımı nedir, Pastalcı ne iş yapar, Pastalcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pastalcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pastalcı Tanımı;

Konfeksiyon üretiminde, kumaşların açılarak üst üste istifleme, kalıba göre kesimini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Pastalcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pastalcı Maaşlar

Pastalcı maaşı ortalama aylık 3.270 - TL’dir. En düşük Pastalcı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.270- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastalcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pastalcı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pastalcı Ne İş Yapar?

Pastalcı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pastal masasının temizliğini yapmak,

b) Pastal kâğıdını sermek,

c) Kumaşları kesim yönüne göre tek, tek sermek,

d) Kumaşı en az zayiat verecek şekilde kalıba göre ayarlamak,

e) Makineli kesimde bilgisayara kesim kalıbının önceden yüklenmesini sağlamak,

f) Kumaş serim işleminden sonra en üst tabakadaki kağıt kalıbının üzerine son pastal kağıdını atmak,

g) Makineyi çalıştırarak vakumlama yapmak,

h) Kalıp türünü bilgisayardan seçmek, yüklemek,

i) Kesim işlemini başlatmak,

j) Kesim bitiminde ürünleri kalite kontrole teslim etmek,

k) Belirli aralıklarda bıçak uçlarını değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pastalcı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Pastalcı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pastalcı mesleğinin meslek kodu 7532.23 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Pastalcı maaşlarına ek sizlerde Pastalcı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?