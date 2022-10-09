Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü Maaşları

Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.21

Meslek Adı :

Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Siparişe göre gelen pastırma ve sucukları istenilen ebatlarda dilimleme makinesi yardımıyla dilimleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü :İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sipariş edilen pastırma ve sucukları dilimleme ünitesine getirir,

b) Dilimleme makinesinin ayarını yapmak ve çalıştırmak,

c) Makinelere ilgili ürünü sipariş sırasına göre yerleştirmek,

d) Makinede bu ürünlerin istenilen ebatta dilimlenmesini yapar,

e) Dilimlenen ürünleri aynı ünitede bulunan paketleme bölümüne göndermek,,

f) Temizlik ve hijyen kurallarına uymak,

g) Makinelerin basit bakım onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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