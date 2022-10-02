Patoz Makinesi Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Patoz Makinesi Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Patoz Makinesi Montaj İşçisi ne iş yapar, Patoz Makinesi Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Patoz Makinesi Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Patoz Makinesi Montaj İşçisi Tanımı;

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Patoz Makinesi Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Patoz Makinesi Montaj İşçisi Maaşları

Patoz Makinesi Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Patoz Makinesi Montaj İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patoz Makinesi Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.17

Meslek Adı :

Patoz Makinesi Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Patoz tarım makinasının üretilen parçalarının montajını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Patoz Makinesi Montaj İşçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Montajı yapılacak olan patoz makinenin tip ve modelini tespit etmek,

b) Montaj için gerekli malzemeleri temin etmek,

c) Patozun şasesini monte etmek,

d) Gerekli tüm parçaların bağlantı ve montajını yapmak,

e) Bütün parçaların bağlantı ve montajı bitirdikten sonra bilye ve yağlama sistemlerini monte etmek,

f) Hareketli yerlere aşınmaması için greserlikler monte etmek,

g) Mekanik aksamların çalışmasını kontrol etmek, h) Makinenin genel çalışmasını test etmek,

i) Yağlama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

j) Boya ve cila işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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