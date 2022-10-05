Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep görev tanımı nedir, Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep ne iş yapar, Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep Tanımı;

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Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep Maaşı Ne Kadar? 2022 Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep Maaşları

Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.12

Meslek Adı :

Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Komple eşya imalinde rehberlik etmek gayesiyle, kürk giyecek eşyası hariç olmak üzere, şapka ve kepleri meydana getiren parçaların patronlarını çizen ve kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Patron Hazırlayıcı (Şapka ve Kep) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen şapka veya keplerin kroki, model ve ölçülerini incelemek,

b) Gereken parçaların şekillerini kağıt, kanava veya benzeri malzeme üzerine çizmek,

c) Çizdiği şekillere kod numaraları ve işaretler vererek makastar ve dikicilere yol gösterir ve istenilen patronları meydana getirmek üzere çizdiği şekilleri keser veya kenarlarında sivri çıkıntılar bulunan bir çarkla delikli noktalar halinde tespit etmek,

d) Patronları kontrol etmek için numunelik şapka ve kepler yapmak,

e) Ayrıca şapka ve kep modelleri de çizebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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