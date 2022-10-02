Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı görev tanımı nedir, Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı ne iş yapar, Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı Tanımı;

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Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı Maaşları

Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.12

Meslek Adı :

Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol Sondaj Makinesi Bakım - Onarımcısı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sondaj makinesinin genel kontrolünü yapma, arızalarını tesbit etme, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Petrol Sondaj Makinesi Bakım - Onarımcısı,: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırarak arıza kontrolü yapmak

b) Rulman, O - ring, conta, zincir dişlisi, şaftı, tesbit cıvatalarını ve balatayı değiştirmek

c) Yağ borularını, diyaframı, valfleri ve hava borularını değiştirmek

d) Sandreel tamburlarını,ana debriyaj kasnaklarını su borularını değiştirmek

e) Kasnak kavramalarını, kavramaları (kaplin), keçeleri ve fren pimlerini değiştirerek sondaj makinesinin arızasını gidermek

f) Şanzuman yağ seviyelerini, sızdırmazlık elemanlarını ve rulmanların yağlarını kontrol etmek

g) Basınç göstergelerini, fren sistemini, kayışları ve zincirleri kontrol etmek

h) Vites kollarını, dişlileri, rimleri ve tamburları kontrol etmek

i) Boru hortum bağlantılarını, kavramaları ve rulmanları kontrol etmek

j) Makineyi test etmek

k) Bakım kayıtları tutmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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