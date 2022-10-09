Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü Maaşları

Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.83

Meslek Adı :

Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıplanmış pipo tütünlerini kıyan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen kıyım şekline göre makinede gerekli ayarları yapmak,

b) Kıyacağı tütün kalıbını makinedeki kanala yerleştirmek,

c) Makineyi çalıştırarak kıyma işleminin doğru bir şekilde yapılmasını temin etmek,

d) Makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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