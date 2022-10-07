Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) görev tanımı nedir, Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) ne iş yapar, Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Tanımı;

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Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) Maaşları

Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.14

Meslek Adı :

Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kemik, yağ, şeker, pekmez, tuz, asit ve alkali gibi organik veya inorganik maddeleri tasfiye etmek, karıştırmak, birleştirmek veya bir özellik vermek yahut kimyevi bir değişikliğe maruz bırakmak maksadıyla bunları açık kaplarda, kazan, tencere veya benzeri kaplarda kaynatıp pişiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pişirici (Kimyasal ve ilgili işlemler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaplara elle veya makineli doldurucu veya boşaltıcı cihazlarla istenilen malzemeyi doldurmak,

b) Malzemenin gerekli ısıyı alması için hararet veren cihazı kontrol etmek,

c) İstenilen bileşim veya karışımı elde etmek için gereğine göre maddeler ilave edip karıştırmak,

d) Hareretli ve diğer ölçü altlerini gözleyip pişme işleminin bitip bitmediğini kestirmek üzere gerekli kontrolleri yapmak.

e) Pişen mamulü depolama tanklarına veya diğer kaplara aktarmak,

f) Kullanılan pişirme cihazının veya uygulanan işlemi tipine göre ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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