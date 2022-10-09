Pişirici (Malt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pişirici (Malt) görev tanımı nedir, Pişirici (Malt) ne iş yapar, Pişirici (Malt) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pişirici (Malt) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pişirici (Malt) Tanımı;

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Pişirici (Malt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pişirici (Malt) Maaşları

Pişirici (Malt) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Pişirici (Malt) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişirici (Malt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.85

Meslek Adı :

Pişirici (Malt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmbikten çekilecek içkilerle maltlı içkiler imalinde kullanılacak maltı suda pişirerek bir nevi lapa hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pişirici (Malt) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İçinde mekanik karıştırıcılar bulunan küvetleri belirli bir seviyeye kadar suyla doldurmak,

b) Bunu buharla belirli bir hararet derecesine göre ısıtmak,

c) Gerekli miktarda maltı tartarak küvetlerde ısınmış suya atarak, belirli bir hararet derecesinde belirli bir süre pişirerek ve bir taraftan da mekanik olarak karıştırmak,

d) Lapayı, imbiklemeye hazırlamak üzere içinden soğuk su geçen borularla mücehhez soğutma fıçılarına pompalamak,

e) Lapanın suyunu sızdırmak veya fermantasyona hazırlamak üzere lapayı tanklara pompalamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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