Pişirici (Şeker İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pişirici (Şeker İmalatı) görev tanımı nedir, Pişirici (Şeker İmalatı) ne iş yapar, Pişirici (Şeker İmalatı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pişirici (Şeker İmalatı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pişirici (Şeker İmalatı) Tanımı;

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Pişirici (Şeker İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pişirici (Şeker İmalatı) Maaşları

Pişirici (Şeker İmalatı) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Pişirici (Şeker İmalatı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişirici (Şeker İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.86

Meslek Adı :

Pişirici (Şeker İmalatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tepirlerden gelen arıtılmış koyu şerbet ile orta şeker rafine lapayı harmanlayarak standart şurup elde eden, vakumlara şurup olarak çeken ve vakumlarda pişiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pişirici (Şeker İmalatı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pişirim işleminden önce vakum cihazını buharla temizlemek,

b) Koyu şerbet ile orta şeker lapayı harmanlamak suretiyle şurup elde etmek,

c) Şurubu vakumlara çekmek ve pişirmek,

d) Standart şuruba kıvamında maya vermek,

e) Standart şurubun suyunu uçurmak suretiyle katılaşmasını sağlamak,

f) Orta şeker pişirimi yapmak,

g) Orta şeker şurubu üçüncü bir pişirim işlemi için son şeker vakumlarına göndermek,

h) Şeker ve şeker dışı maddelerin içinde bulunan çözeltiden sakarozu pişirerek kristale dönüştürmek,

i) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

j) Çalışılan alanın temizliğini ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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