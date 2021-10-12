Pişmaniye İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Pişmaniye İmalat İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Pişmaniye İmalat İşçisi görev tanımı nedir, Pişmaniye İmalat İşçisi ne iş yapar, Pişmaniye İmalat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pişmaniye İmalat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pişmaniye İmalat İşçisi Tanımı;

Pişmaniye imalatı yapılan işyerlerinde, imalat için gerekli işleri ve imalat ustasının verdiği işleri yapan kişidir.

Pişmaniye İmalat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Pişmaniye İmalat İşçisi Maaşları

Pişmaniye İmalat İşçisi maaşı ortalama aylık 3.100 - TL’dir. En düşük Pişmaniye İmalat İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.980- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişmaniye İmalat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pişmaniye İmalat İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pişmaniye İmalat İşçisi Ne İş Yapar?

Pişmaniye İmalat İşçisi, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pişmaniye imalatı için gerekli hazırlıkları yapmak,

b) İmalat için gerekli hammaddelerin taşınması işlerini yapmak,

c) İstenilen miktarda şeker, su ve limon karışımını yapmak,

d) Şeker,su ve limon tuzu karışımını istenen derecede kaynatmak,

e) Şeker su ve limon suyu kaynadıktan sonra soğutma taşına dökerek soğutmak,

f) Soğutma taşına dökülen karışımı ağda haline getirmek,

g) Ağda haline getirilen karışımı siniye getirip hamurla karıştırmak,

h) Sinideki karışımı hamurla birlikte yeteri kadar çekmek,

i) Elde edilen pişmaniyeleri çeşitli ebatlarda ambalajlamak,

j) Paketlene pişmaniyeleri sevkıyat için taşımak,

k) Çalışma alanını ve kullanılan malzemeleri temizlemek,

l) Makine ve ekipman arızalarını imalat ustasına bildirmek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pişmaniye İmalat İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Pişmaniye İmalat İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pişmaniye İmalat İşçisi mesleğinin meslek kodu 7512.16 olarak belirlenmiştir



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