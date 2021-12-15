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Pişmaniye İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 ve Maaşları İş İlanları

Pişmaniye İmalat Ustası Pişmaniye üretimi için geren maddeleri istenilen derecede kaynatarak taşa döküp soğutan, ağda haline getirip siniye yayarak hamurla karıştırdıktan sonra belli süre çekerek pişmaniye imalatını gerçekleştiren kişidir. Pişmaniye İmalat Ustası maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Pişmaniye İmalat Ustası maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Pişmaniye İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 ve Maaşları İş İlanları

Pişmaniye İmalat Ustası görev tanımı nedir, Pişmaniye İmalat Ustası ne iş yapar, Pişmaniye İmalat Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pişmaniye İmalat Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pişmaniye İmalat Ustası Tanımı

Pişmaniye üretimi için geren maddeleri istenilen derecede kaynatarak taşa döküp soğutan, ağda haline getirip siniye yayarak hamurla karıştırdıktan sonra belli süre çekerek pişmaniye imalatını gerçekleştiren kişidir.

Pişmaniye İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Pişmaniye İmalat Ustası Maaşları

Pişmaniye İmalat Ustası maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Pişmaniye İmalat Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişmaniye İmalat Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Pişmaniye İmalat Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

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Pişmaniye İmalat Ustası Ne İş Yapar?

Pişmaniye İmalat Ustası, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Günlük gelen siparişleri değerlendirip üretim için  gerekli hazırlıkları yapmak,
b)    Üretim için gerekli hammaddelerin teminini ilgili birimlere bildirerek sağlamak,
c)    Şeker ,su ve limon karışımını elde etmek,
d)    Şeker,su ve limon tuzu karışımını istenen derecede kaynatmak,
e)    Şeker su ve limon suyu kaynadıktan sonra soğutma taşına dökerek soğutmak,
f)    Soğutma taşına dökülen karışımı ağda haline getirmek,
g)    Ağda haline getirilen karışımı siniye getirip hamurla karıştırmak,
h)    Sinideki karışımı hamurla birlikte yeteri kadar çekmek,
i)    Elde edilen pişmaniyeleri çeşitli ebatlarda ambalajlanmasını sağlamak,
j)    Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,
k)    Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pişmaniye İmalat Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Pişmaniye İmalat Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pişmaniye İmalat Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.15 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Pişmaniye İmalat Ustası maaşlarına ek sizlerde Pişmaniye İmalat Ustası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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