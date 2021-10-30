Pişmaniye Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Pişmaniye Satış Elemanı görev tanımı nedir, Pişmaniye Satış Elemanı ne iş yapar, Pişmaniye Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pişmaniye Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pişmaniye Satış Elemanı Tanımı;

Son model veya ikinci el arabaların tanıtım ve satışını yapma bilgi becerisine sahip olan kişidir.

Pişmaniye Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pişmaniye Satış Elemanı Maaşları

Pişmaniye Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4.300- TL’dir. En düşük Pişmaniye Satış Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pişmaniye Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Pişmaniye Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pişmaniye Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Oto Satış Danışmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerle ilgilenmek ve satın almayı düşündükleri model hakkında bilgi vermek,

b) Aracın standart ve opsiyonel donanım özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili bilgi vermek,

c) Müşterilere deneme sürüşü yaptırmak, aracı yakından tanımalarını sağlamak,

d) Satış işlemleri için gerekli evrakları hazırlamak, eksik evrakların tamamlanmasını sağlamak, satış dosyasını hazırlamak,

e) Kredili satışlarda banka tarafından istenilen evrakları temin etmek ve bankaya göndermek,

f) Plaka işlemleri için istenilen evrakları müşteriden temin ederek plaka işlemlerini başlatmak veya plaka işlemlerini yapan firmaya iletmek,

g) Aracın tahsis, vergi ve fatura hazırlıkları ile ilgili işlemleri yapmak,

h) Satışı gerçekleşen aracın müşteriye teslimine yönelik işlemleri yürütmek,

i) Galeriye ziyarete gelen müşterilerin listesini oluşturmak ve iletişim bilgilerini düzenlemek,

j) Müşterilere ait bilgilerin veri tabanı girişlerini yapmak, müşteri bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli güncellemeleri yapmak,

k) Müşterilere ve araç kiralama firmalarına randevulu ziyaretler yapmak,

l) Müşteri kaynak araştırması yapmak,

m) Ürün ve firma bazındaki satış bilgilerini ve günlük faaliyetleri yöneticisine rapor etmek,

n) İkinci el araç durum ve fiyat tespiti için ön çalışmalar yapmak,

o) Takasa gelen ya da alımı yapılacak araçlara uzman incelemesi hizmeti vermek, masraf maliyetini çıkarmak ve alımı için onaya sunmak,

p) Satışın onaylanmasından sonra sipariş formu hazırlamak, müşteriye imzalatmak,

q) Kapora bedelinin havalesini takip etmek, gerektiğinde bildirmiş olduğu siparişler üzerinde değişiklikler yapmak,

r) Araçların galerideki yerleşimini organize etmek, düzenlemek,

s) Rakip firma ve modellerle ilgili gelişmeleri, aktiviteleri yakından takip etmek,

t) Bölgesindeki ticari animasyonlardaki faaliyetlere katılmak,

u) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

v) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pişmaniye Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Pişmaniye Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pişmaniye Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5223.56 olarak belirlenmiştir

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