Piyano İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Piyano İmal İşçisi görev tanımı nedir, Piyano İmal İşçisi ne iş yapar, Piyano İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Piyano İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Piyano İmal İşçisi Tanımı;

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Piyano İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Piyano İmal İşçisi Maaşları

Piyano İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Piyano İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Piyano İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.07

Meslek Adı :

Piyano İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El aletleri veya elektrik gücü ile çalışan aletler kullanarak ağaç, keçe, tel ve diğer malzemeden piyano parçaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Piyano imal işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Piyanonun oynak parçalarından olan kapak, yan parçaları, çekiçler ve diğer kısımları yapmak,

b) Bunları birbirine ekleyip yerlerine takmak,

c) Çekiç yataklarını gevşetip sıkıştırmak ve çekiç diplerindeki yayları parmakları ile kıvırıp bükmek sureti ile çekiçlerin hareketini ayarlamak,

d) Klavyeleri yapmak ve yerlerine takmak,

e) Ses panosunu kurmak ve piyanonun arka tablasına tespit etmek,

f) Piyano tellerini gereken boylarda kesmek ve bunları çerçevedeki bağlama pimlerine tutturmak,

g) Piyanoları tamir ve akort etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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