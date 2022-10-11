Plaj Görevlisi (Beach Boy) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plaj Görevlisi (Beach Boy) görev tanımı nedir, Plaj Görevlisi (Beach Boy) ne iş yapar, Plaj Görevlisi (Beach Boy) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plaj Görevlisi (Beach Boy) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plaj Görevlisi (Beach Boy) Tanımı;

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Plaj Görevlisi (Beach Boy) Maaşı Ne Kadar? 2022 Plaj Görevlisi (Beach Boy) Maaşları

Plaj Görevlisi (Beach Boy) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Plaj Görevlisi (Beach Boy) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plaj Görevlisi (Beach Boy) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9112.18

Meslek Adı :

Plaj Görevlisi (Beach Boy)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sahilin ve sahilde kullanılan malzemelerin düzenini sağlayan, bakım ve temizliğini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plaj Görevlisi ( Beach Boy);İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sahil düzenini ve temizliğini sağlamak,

b) İşletmenin güvenliği açısından,gördüğü şüpheli şahıs, paket vb durumları hemen amirlerine bildirmek,

c) Havuzların, iskelenin, plaj tuvaletlerinin, sahil yollarının ve deniz kıyısı ile kumsaldaki çöp kutularının temizliğini yapmak,

d) Misafirlerin şemsiyelerini açmalarına yardımcı olmak,

e) Akşam şemsiyeleri düzeltmek,

f) Havuz etrafını süpürmek ve paspas çekmek,

g) Şezlongları silmek ve düzenlemek,

h) Akşam havuzun şezlong düzenini sağlamak,

i) Güvenlik ve korunma yöntemlerini uygulamak,

j) Mesleki eğitimlere katılmak,

k) Temiz, güler yüzlü ve hijyenik olmak,

l) Tespit ettiği aksaklıkları ilgililere bildirmek,

m) Kullanılan makinelerin bakımını ve temizliğini yapmak, kullanımlarını öğrenmek ve uygulamak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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