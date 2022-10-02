Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) görev tanımı nedir, Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) ne iş yapar, Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) Tanımı;

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Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) Maaşı Ne Kadar? 2022 Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) Maaşları

Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Planlı Bakım Vizitörü (Çimento) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.40

Meslek Adı :

Planlı Bakım Vizitörü (Çimento)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Muhtemel arıza ve aksaklıkların önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak amacıyla, planlı duruşlar öncesinde fabrikanın mekanik elektrik ve elektronik vizitelerini yapma, yıllık vizite ve planlı duruşları hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Planlı Bakım Vizitörü ( Çimento ), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tüm fabrikanın mekanik,elektrik ve elektronik vizitlerini yapmak,

b) Bulguları açıklayıcı bilgilerle tanımlamak,

c) Planlı vizitlerin iş emrine dönüşümünü sağlamak,

d) Anormallikleri, aksaklıkları amirine bildirmek,

e) Personelden işletme ile ilgili aksaklıkları öğrenmek,

f) Ünitelerin yıllık vizit ve duruş programını hazırlamak, takibini yapmak,

g) Vardiya raporlarından alınan bilgileri makine sicil kartlarına işlemek,

h) Fabrikanın tüm teçhizatına ait kod numaralarını açmak, makinelerin sicil kartı, vizit kartı, ve yağlama kartlarının açılmasını sağlamak,

i) Hazırlanan kontrol listesine göre makine ve ekipmanların çalışmalarını kontrol etmek,

j) Bakım ekipleriyle koordineli olarak çalışmaları sürdürmek,

k) Yeni tesislerin devreye alınmasında çalışmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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