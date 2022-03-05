Plastik Çekme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Plastik Çekme Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Plastik Çekme Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Plastik Çekme Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Plastik Çekme Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Plastik Çekme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Çekme Makinesi Operatörü Maaşları

Plastik Çekme Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Plastik Çekme Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Çekme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.03

Meslek Adı :

Plastik Çekme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik malzemenin bir mastardan çekilerek çubuk, tüp, lama ve diğer benzeri şekillere sokulduğu bir makineyi işleten kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Çekme Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mastarı seçip makineye takmak,

b) Buhar, su, hava veya yağ dolaşımını temin eden hortumu mastar tutucusuna bağlamak,

c) Makineyi çalıştırıp bir taraftan da kuru ve hamur halindeki plastikle beslemek,

d) Konveyör kayışının hızını plastik maddesinin mastardan çekilme hızıyla senkronize etmek,

e) Çekilmiş mamulleri muayene eder ve istenilen şekli elde etmek için gerekli ayarları yapmak,

f) Çekilmiş mamulleri kesip alan veya saran işçilere nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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