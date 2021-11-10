Plastik Doğrama Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Plastik Doğrama Montaj Elemanı görev tanımı nedir, Plastik Doğrama Montaj Elemanı ne iş yapar, Plastik Doğrama Montaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Doğrama Montaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Doğrama Montaj Elemanı Tanımı;

Plastik Doğrama Montaj Elemanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, plastik doğrama tasarımı, montaj hazırlığı, cam ve doğrama montajı ve izolasyon işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Plastik Doğrama Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Doğrama Montaj Elemanı Maaşları

Plastik Doğrama Montaj Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500- TL’dir. En düşük Plastik Doğrama Montaj Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise .7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Doğrama Montaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Plastik Doğrama Montaj Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Plastik Doğrama Montaj Elemanı Ne İş Yapar?

Plastik Doğrama Montaj Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Doğrama ölçüsünü almak,

b) Doğrama taslağını çizmek,

c) Montaj ekipmanlarını hazırlamak,

d) Sarf malzemelerini temin etmek,

e) Eski doğramayı sökmek,

f) Doğrama ölçülerini kontrol etmek,

g) Doğrama ve camları kontrol etmek,

h) Montaj ekipmanlarını, yardımcı montaj malzemelerini kontrol etmek,

i) Bağlantı deliklerini işaretlemek, delmek,

j) Doğrama kasasını takozlamak,

k) Doğrama kasasını teraziye almak,

l) Duvar bağlantı deliklerini delmek,

m) Doğramayı dübellemek/vidalamak,

n) Isı izolasyon maddesini tatbik etmek,

o) Su izolasyon maddesini tatbik etmek,

p) Sıva tamiri yapmak,

q) Doğrama rüzgarlıklarını, damlalıklarını takmak,

r) Cam montajı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik Doğrama Montaj Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Doğrama Montaj Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Doğrama Montaj Elemanı mesleğinin meslek kodu 8142.33 olarak belirlenmiştir

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