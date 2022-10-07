Plastik Film İşleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Film İşleme Operatörü görev tanımı nedir, Plastik Film İşleme Operatörü ne iş yapar, Plastik Film İşleme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Film İşleme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Film İşleme Operatörü Tanımı;

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Plastik Film İşleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Film İşleme Operatörü Maaşları

Plastik Film İşleme Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Plastik Film İşleme Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Film İşleme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.43

Meslek Adı :

Plastik Film İşleme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik ekstrüzyon film makinelerinin ayarlarını yaparak çalıştıran, bu makinelerle ilgili yardımcı kipmanları kullanan film üretimi ile ilgili ölçüm ve kontrolleri yapan üründe meydana gelen hataları iderebilen, ilgili makinelerin bakımını ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Film İşleme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bilgisayarla çizim yapmak,

b) Geometrik çizimler yapmak,

c) Görünüş çıkarmak,

d) Yüzey sembolleri ve ölçülendirme yapmak,

e) El aletleri ile talaşlı üretim yapmak

f) Yardımcı ekipmanlarla üretim yapmak,

g) Hidrolik devre çizmek ve devre kurmak,

h) Pnömatik devre çizmek ve devre kurmak

i) Plastik film ekstrüzyon makinelerinde üretim yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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