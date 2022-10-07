Plastik Kalandır Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Plastik Kalandır Makinesi Operatörü Tanımı;

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Plastik Kalandır Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Kalandır Makinesi Operatörü Maaşları

Plastik Kalandır Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Plastik Kalandır Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Kalandır Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.06

Meslek Adı :

Plastik Kalandır Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Silindiraj usulüyle muşamba, suni deri ve plastikle kaplanmış kumaş imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Kalandır Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plastik kaplanacak kumaşı makine üzerindeki yerine takmak,

b) Plastik hamurunu makine haznesine doldurmak,

c) Makinede gerekli ayarları yapmak,

d) Makineyi çalıştırıp kumaşın silindirler arasından geçerek plastikle kaplanması işlemine nezaret etmek,

e) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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