Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) Maaşları

Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.07

Meslek Adı :

Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik malzemeleri presle kalıplamak suretiyle şekillendiren bir makineyi çalıştıran kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıbı makineye tespit etmek,

b) Kalıplama işlemi için gerekli ısıyı elde etmek üzere termostatı ayarlamak,

c) Plastik malzemeyi kalıba veya kalıp içine yaydığı bez üzerine dökmek,

d) Makineyi çalıştırıp kalıp içindeki malzemenin şekillenmesi için hidrolik pistonu kalıbın üzerine indirmek,

e) Hava hortumu ve el aletleri kullanarak malzemeyi kalıptan çıkartmak,

f) Katalistleri ve boya maddelerini, plastik bileşimleriyle karıştıran bir makineyi çalıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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