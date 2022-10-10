Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü Maaşları

Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.27

Meslek Adı :

Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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