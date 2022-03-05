Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşları

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.08

Meslek Adı :

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, ekstrüzyon yöntemiyle plastik levha ve dökme film üretme ve üretilen ürünlere laminasyon işlemlerini uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) Çalışma organizasyonu yapmak

d) Hammaddeyi üretimine hazırlamak

e) Hammaddeyi üretim alanına getirerek kurutmak

f) Hammaddeye renklendirici ve katkı maddesi karıştırmak ve huniye transfer etmek

g) Soğutma suyu/yağı ve yağlama sisteminin kontrol ve ayarlarını yapmak

h) Üretim hattı donanım, malzeme ve ekipmanlarını hazırlamak

i) Kafa ünitesini makineye bağlayarak hat ayarlarını yapmak

j) Çekici merdanelerin, giyotin ve bıçak kesim limit ayarlarını ve sarıcı ayarı yapmak

k) Levha ve dökme film üretmek

l) Karışım dozaj devir ayarını yapmak

m) Burguya (vidaya) yol vermek

n) Soğutma sistemini devreye alarak plastikleşme kontrolü yapmak

o) Levha ve dökme film üretiminde kafa kontrolü yapmak

p) Levha üretiminde eksenel kesme yapmak

q) Çekici hız ve yükseklik ayarını yapmak

r) Alt yüzey yıpratma işlemini yapmak

s) Levha ve dökme film üretiminde boy ve yan kesimi yapmak

t) Ürün kontrolü yapmak u) Taşıyıcı üzerine laminasyon yapmak

v) Çoklu laminasyon yapmak

w) Ürün ambalajlaması yapmak

x) Üretim hattını devreden çıkartmak

y) Üretim hattının koruyucu bakım ve temizleme işlemlerini yürütmek

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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