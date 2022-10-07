Plastik Modelleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Modelleme Elemanı görev tanımı nedir, Plastik Modelleme Elemanı ne iş yapar, Plastik Modelleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Modelleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Modelleme Elemanı Tanımı;

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Plastik Modelleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Modelleme Elemanı Maaşları

Plastik Modelleme Elemanı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Plastik Modelleme Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Modelleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.46

Meslek Adı :

Plastik Modelleme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Modelleme yapan işletme ve atölyelerde belli bir sürede kendi başlarına, plastik modellemeler yapan mesleği ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Modelleme Elemanı;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geometrik çizimler yapmak,

b) Görünüş çıkarmak,

c) Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak,

d) Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek,

e) Temel el işlemlerin yapmak,

f) Delme ve vidalama işlemlerini yapmak,

g) Temel tornalama işlemleri yapmak,

h) Freze tezgahlarında hazırlık yapmak,

i) Temel frezeleme yapmak,

j) Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak,

k) Temel taşlama yapmak,

l) Temel modelleme yapmak,

m) Ana model ile dişi kalıp elde etmek,

n) Kalıptan kompozit modelleme elde etmek,

o) Ön modelden epoksi kalıp elde etmek,

p) Epoksi kalıptan modelleme çoğaltmak,

q) Polyester ve strafor modelleme kalıpları ve modelleme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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