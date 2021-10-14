Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) görev tanımı nedir, Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) ne iş yapar, Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Tanımı;

iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, ekstrüzyon yöntemiyle plastik profil üretme bilgi ve becerisine sahip, hammaddeleri üretime hazırlayıp profil üretim hattının ayar ve kontrollerini yapar, kalıp ve kalibratör bağlar, ürettiği ürünün son işlemlerini yaparak ilgili alana sevk edilmesini sağlayan kişidir.

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşları

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.990 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Ne İş Yapar?

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) Çalışma organizasyonu yapmak

d) Hammaddeyi plastik profil üretimine hazırlamak

f) Hammaddeyi şişirme film üretimine hazırlamak

g) Hammaddeyi üretim alanına getirerek kurutmak

h) Hammaddeye renklendirici ve katkı maddesi karıştırmak ve huniye transfer etmek

i) Karışım akışını kontrol etmek

j) Kalıbı üretime hazırlayarak ön ısıtmasını yapmak

k) Kalıbı teraziye alarak ekstrüdere sabitlemek

l) Kalıba rezistans ve termokupl bağlamak

m) Kalıp bağlantı civata boşluğunu almak

n) Kalibratörü monte etmek

o) Kalıp ? kalibratör eksen merkezleme ayarı yapmak

p) Kalibratöre soğutma hortumlarını ve vakum hortum bağlamak

q) Havuz su ve vakum giriş-çıkış bağlantılarını yapmak

r) Su ve vakum kaçak kontrolünü yapmak

s) Silindir (kovan) - kalıp rezistans sıcaklıklarını ayarlamak

t) Silindir vakum kavanozu ve hortumunu kontrol etmek

u) Makine soğutma suyu filtrelerini kontrol etmek

v) Çekici, palet, pabuç ve tekerleği kontrol etmek

w) Testere tipi ve kesim limit ayarları yapmak

x) Devirici ve sarıcı ayarı yapmak

y) Silindir (kovan) ? kalıp eriyik sıcaklıklarını set değerine getirmek

z) Ekstrüder silindir (kovan) ? kalıp sıcaklık kontrolünü yapmak

aa) Burguya (vidaya) yol vermek

bb) Silindir vakum pompasını açmak

cc) Kalıp çıkışından kesit almak

dd) Plastik eriyiği kalibratörden geçirmek

ee) Kalibratör vakum ve su ayarlarını yapmak

ff) Kalibratörü teraziye almak

gg) Üründen kontrol numunesi almak

hh) Dozaj devir ayarı, burgu (vida) besleme ayarı, çekici hız ve yükseklik ayarı yapmak

ii) Ürünün son kontrolü yapılarak ürün kalite onayının alınmasını sağlamak

jj) Ürün ambalajlaması yapmak

kk) Üretim hattını devreden çıkartmak

ll) Üretim hattının koruyucu bakım ve temizleme işlemlerini yürütmek

mm) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğinin meslek kodu 8142.28 olarak belirlenmiştir



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