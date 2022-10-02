Plastik Sanatlar Toparlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Sanatlar Toparlayıcısı görev tanımı nedir, Plastik Sanatlar Toparlayıcısı ne iş yapar, Plastik Sanatlar Toparlayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Sanatlar Toparlayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Sanatlar Toparlayıcısı Tanımı;

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Plastik Sanatlar Toparlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Sanatlar Toparlayıcısı Maaşları

Plastik Sanatlar Toparlayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Plastik Sanatlar Toparlayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Sanatlar Toparlayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.18

Meslek Adı :

Plastik Sanatlar Toparlayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Resim, heykel ve tasarım uygulamaları ile ilgili kazandığı yeterlikler doğrultusunda resim, heykel ve tasarım uygulamalarında yardımcı eleman olarak çalışan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Sanatlar Toparlayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek,

b) Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak,

c) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

d) Kompozisyonu renklendirmek,

e) Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak,

f) Özgün strüktür uygulamaları yapmak,

g) Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak,

h) Basit geometrik formlar çizmek,

i) Cansız modellerden desen çizmek,

j) Tors? un çizimini yapmak,

k) Geometrik çizimler yapmak,

l) Görünüş çıkarmak,

m) Tarih çağlarını incelemek, Türk sanatı tarihini incelemek,

n) Batı sanatı tarihini incelemek, çağdaş Türk sanatını incelemek, çağdaş sanat akımlarını incelemek,

o) Kartonpiyer modül ve modüler kompozisyon yapmak,

p) Biblo yapmak,

q) Vitrin mankeni modeli ve üretimi yapmak,

r) Seramik ve cam fırınlamak,

s) Üç boyutlu yazı yazmak,

t) Baskı rölyef ve doğal obje modeli yapmak,

u) Geleneksel (geometrik) rölyef modeli yapmak,

v) Geleneksel (bitkisel ) rölyef modeli yapmak,

w) Klasik kopya rölyefi modeli yapmak,

x) Rölyeften kalıp alma ve model dökümü yapmak,

y) Teksir kalıp ve model dökümü yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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