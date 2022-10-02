Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı görev tanımı nedir, Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı ne iş yapar, Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı Tanımı;

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Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı Maaşları

Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.03

Meslek Adı :

Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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