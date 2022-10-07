Plastik Yoğurucu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Yoğurucu görev tanımı nedir, Plastik Yoğurucu ne iş yapar, Plastik Yoğurucu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Yoğurucu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Plastik Yoğurucu Tanımı;
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Plastik Yoğurucu Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Yoğurucu Maaşları
Plastik Yoğurucu maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Plastik Yoğurucu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Yoğurucu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8142.11
Meslek Adı :
Plastik Yoğurucu
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Plastik Ürünleri Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Plastik imalinde kullanılan hammaddeleri yoğuran, karıştıran veya ısıtan bir makineyi çalıştıran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Plastik Yoğurucu İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Toz halindeki plastik hammaddelerini makine haznesine doldurmak,
b) Gerekli ayarları yapmak,
c) Makineyi çalıştırmak,
d) Hammaddelerin yoğurulmasına nezaret etmek,
e) Karışımı gerekli ısıda harman ederek plastik hamuru haline getirmek,
f) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Plastik Yoğurucu maaşlarına ek olarak sizlerde Plastik Yoğurucu mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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