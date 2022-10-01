Platin Kesimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Platin Kesimcisi görev tanımı nedir, Platin Kesimcisi ne iş yapar, Platin Kesimcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Platin Kesimcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Platin Kesimcisi Tanımı;

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Platin Kesimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Platin Kesimcisi Maaşları

Platin Kesimcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Platin Kesimcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Platin Kesimcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.28

Meslek Adı :

Platin Kesimcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli ebat ve ölçülerde platini yüksek oksijen ve LPG gazı yüksek ısıda kesilmesi işlemini yapan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :

Platin (Metal) Kesimcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli ebat ve muhtelif kalınlıktaki metalleri (platin), ebat ve kalınlıklarına göre istiflemek,

b) Kesim tezgahına malzemeyi taşımak, kesime uygun şekilde tezgaha yerleştirmek,

c) Verilen ölçü ve şekillere göre metal üzerinde çizim yaparak işaretleme yapmak,

d) Oksijen ve LPG gazını makine üzerinde her parça için ayarlarını yapmak,

e) Gaz düğmesini açarak ateşlemek suretiyle makineyi kesime hazırlamak,

f) Talep edilen miktar ve ölçülerde kesim yapmak,

g) Malzeme israfını önlemek için gerekli hassasiyeti göstermek,

h) Kullanılmayacak metal parçalarını hurdaya ayırmak,

i) Kullanılan malzeme ve ortamın düzenini, temizliğini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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