Pomat İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pomat İlaç İmal İşçisi görev tanımı nedir, Pomat İlaç İmal İşçisi ne iş yapar, Pomat İlaç İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pomat İlaç İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pomat İlaç İmal İşçisi Tanımı;

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Pomat İlaç İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Pomat İlaç İmal İşçisi Maaşları

Pomat İlaç İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Pomat İlaç İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pomat İlaç İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.60

Meslek Adı :

Pomat İlaç İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli kimyevi maddeleri karıştırma kazanları ve ezme makinesinde işleme tabi tutarak pomat ilaç imal eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Pomat İlaç İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Karıştırma kazanına reçetede belirtilen maddeleri doldurup pomat cinsine göre kazana sıcak buhar vererek kaynatmak,

b) Kaynama işlemi sonunda soğuk suyla kaynayan maddeyi soğutmak,

c) Karıştırıcıda işleme tabi tutulan maddeyi ezme makinesinin merdaneleri arasından geçirerek pomat içindeki tozların ezilmesini sağlamak,

d) Merdanelere sarılan pomatı bıçakla kazıyarak toplama küvetinde biriktirmek,

e) Belirli tip pomat imalatı konusunda ihtisası olabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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