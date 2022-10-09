Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt) Tanımı;

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Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt) Maaşları

Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.89

Meslek Adı :

Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beyaz peyniri, porsiyonlama makinesinin kalıp gözlerine alarak kalıplaşmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Porsiyonlama makinesi operatörü (Süt), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Porsiyonlama makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Temizlik işlemlerini talimatlar doğrultusunda yapmak,

c) Porsiyonlama makinesinin bakım onarım ve yağlama işlemlerini yapmak,

d) Üretim esnasında gerekli olacak yardımcı ve sarf malzemeleri çalışma alanına taşımak,

e) Blokform kalıp kasalarını makinenin otomatik kullanımına hazırlamak,

f) Makine kalıp kesici bıçaklarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

g) Porsiyonlama makinesinin otomatik olarak yapacağı işlemlere nezaret etmek,

h) Plastik taşıma, istifleme ve şekillendirme kasalarının taşıma arabalarına istiflenmesini sağlamak,

i) Taşıma arabalarında bulunan blokform kasalarının peynirin diğer yüzeyini de şekil alması amacıyla çevirme makinesine yerleştirmek,

j) çevirme işlemleri tamamlanan kasaların soğuk hava deposuna alınmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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