Post Ayırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Post Ayırma İşçisi görev tanımı nedir, Post Ayırma İşçisi ne iş yapar, Post Ayırma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Post Ayırma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Post Ayırma İşçisi Tanımı;

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Post Ayırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Post Ayırma İşçisi Maaşları

Post Ayırma İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Post Ayırma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Post Ayırma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.11

Meslek Adı :

Post Ayırma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kürklü post ve yünlü derileri ıslahından önce veya hemen sonra tasnif eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Post Ayırma İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlem görmemiş postları gözle kestirerek tip, kalite, boy, renk ve markalarına göre ayırmak

b) Islah, boyama veya muameleden sonra da postları tasnif etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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