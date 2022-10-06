Post Boyama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Post Boyama İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Post Boyama İşçisi (Elle) ne iş yapar, Post Boyama İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Post Boyama İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Post Boyama İşçisi (Elle) Tanımı;

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Post Boyama İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Post Boyama İşçisi (Elle) Maaşları

Post Boyama İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Post Boyama İşçisi (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Post Boyama İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.12

Meslek Adı :

Post Boyama İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elle kürklü postları boyayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Post Boyama İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görünüşünü güzelleştirmek veya diğer kürklü hayvanların tüyüne benzetmek için üzerine tüy veya fırçayla boya sürmek,

) Kürk üzerine boya püskürtmek,

c) Boyalarını kendisi hazırlayabilir o suretle ayırt edilebilir.vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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