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Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Montaj esnasında malzemeleri ve ekipmanları kontrol eder. Montaj ekipmanlarında arıza olması durumunda, arızayı yetkililere bildirir ve arızanın giderilmesini sağlayan kişidir. Prefabrik Yapı Montaj İşçisi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Prefabrik Yapı Montaj İşçisi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Prefabrik Yapı Montaj İşçisi ne iş yapar, Prefabrik Yapı Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Prefabrik Yapı Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Tanımı

Montaj esnasında malzemeleri ve ekipmanları kontrol eder. Montaj ekipmanlarında arıza olması durumunda, arızayı yetkililere bildirir ve arızanın giderilmesini sağlayan kişidir.

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Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Maaşları

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 5.300 - TL’dir. En düşük Prefabrik Yapı Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Prefabrik Yapı Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi.  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Montaj esnasında malzemeleri ve ekipmanları kontrol eder. Montaj ekipmanlarında arıza olması durumunda, arızayı yetkililere bildirir ve arızanın giderilmesini sağlar. Uygunsuzluk olduğu durumlarda montajı durdurur ve yetkililere bilgi verir. Saha temizliğinin yapılmasını sağlar.

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Prefabrik Yapı Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8219.10 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Prefabrik Yapı Montaj İşçisi maaşlarına ek sizlerde Prefabrik Yapı Montaj İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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