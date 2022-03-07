Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşları

Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Prese Makinesi Operatörü (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8159.11

Meslek Adı :

Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pamuk telefleri, karton, naylon, üstübü ve kanaviçe gibi üretimden arta kalan malzemelerin preslenmesi işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Prese Operatörü (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meydan telefçileri tarafından toplanan telefleri kontrol ederek sınıflandırmak,

b) Prese ve çember delme makinelerini çalıştırarak kontrol etmek,

c) Preslemede kullanacağı kanaviçeleri makasla keserek küçük parçalara ayırmak , metal çemberleri makineye yerleştirmek,

d) Presleme işlemini kontrol etmek ve yapmak ,

e) Pamuk telefinin cinsini, kilosunu, preslenme tarihini, prese kanaviçelerinin üzerine yazmak,

f) Taşıma bandından prese kasasına oradan da prese kuyusuna giren artıkların istenilen ağırlığa ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek,

g) Depoya alınan pamuk artıklarının preslenmesi için presenin üstüne kanaviçeleri sermek, döner mandalı ayağı ile sabitlemek, işlemi başlatmak,

h) Preslenen preseyi tartmak istif etmek üzere ambara göndermek,

i) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

j) Arızaları ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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