Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi Tanımı;

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Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi Maaşları

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.12

Meslek Adı :

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

PLC?lerin programlama ve kontrol işlemlerini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) El ve güç aletlerini kullanmak,

b) Norm yazı ve çizim uygulamaları yapmak,

c) Lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak,

d) PLC ve giriş çıkış elemanlarını seçerek bağlantısını yapmak,

e) Temel mantık devrelerini kurmak,

f) Kumanda devre elemanlarını seçmek,

g) Asenkron motor kumanda devrelerini kurmak,

h) PLC ile kontrol edilecek sisteme göre programı yaparak PLC? ye yüklemek,

i) Ünitelerin PLC ile kontrolünü yapmak ,

j) Asenkron motorun PLC ile kontrolünü yapmak,

k) PLC ile analog veri için program yaparak devresini kurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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