Proje Destek Elemanı (Mimari) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Proje Destek Elemanı (Mimari) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Proje Destek Elemanı (Mimari) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Proje Destek Elemanı (Mimari) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Proje Destek Elemanı (Mimari) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Proje Destek Elemanı (Mimari) Maaşı Ne Kadar? 2022 Proje Destek Elemanı (Mimari) Maaşları

Proje Destek Elemanı (Mimari) maaşı ortalama olarak aylık 5226,5_TL'dir. En düşük Proje Destek Elemanı (Mimari) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Proje Destek Elemanı (Mimari) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2164.03

Meslek Adı :

Proje Destek Elemanı (Mimari)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Şehir Ve Trafik Planlamacıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mimari projelerde, farklı ülke kültür, insan ve toplum, sistem ve uygulamalar göz önünde bulundurularak yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu, özgün tasarımlar, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Proje Destek Elemanı (Mimari); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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