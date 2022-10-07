Protez Ortez Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Protez Ortez Ustası görev tanımı nedir, Protez Ortez Ustası ne iş yapar, Protez Ortez Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Protez Ortez Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Protez Ortez Ustası Tanımı;

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Protez Ortez Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Protez Ortez Ustası Maaşları

Protez Ortez Ustası maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Protez Ortez Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Protez Ortez Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7549.03

Meslek Adı :

Protez Ortez Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belli bir süre içerisinde, uzman hekimlerce hazırlanan reçetelere göre, protez-ortez yapma, arızalı protez-ortezlere bakım ve onarım yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Protez-Ortez Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) El, ayak vb. organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) imali için ölçü almak,

b) Herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) imali için ölçü almak,

c) Hazırlanacak protez-ortezlerle ilgili model hazırlamak,

d) Hazırlanan modellere göre protez- ortez parçalarının imal işlemlerini gerçekleştirmek,

e) İmal edilen ortez-protez parçalarının gerekli bağlantılarını ve ayarlarını yapmak,

f) Hazırlanan ortez-protezleri hastaya takmak,

g) Hastaya takılan ortez-protezin statik ve dinamik ayarını ve son kontrolleri yapmak,

h) Arızalı ortez-protezlerin arızalarını belirlemek, gerekli bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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