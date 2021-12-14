Protez Tırnak Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Protez Tırnak Uygulayıcısı görev tanımı nedir, Protez Tırnak Uygulayıcısı ne iş yapar, Protez Tırnak Uygulayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Protez Tırnak Uygulayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Protez Tırnak Uygulayıcısı Tanımı;

Takma tırnakları yapıştırarak, akrilik sistem, dipping sistem, Jelli sistemle tekniğine uygun olarak, takma tırnak yöntem ve çeşitlerini uygulama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Protez Tırnak Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Protez Tırnak Uygulayıcısı Maaşları

Protez Tırnak Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Protez Tırnak Uygulayıcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Protez Tırnak Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Protez Tırnak Uygulayıcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Protez Tırnak Uygulayıcısı Ne İş Yapar?

Protez Tırnak Uygulayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli şekil ve ölçülerde satılan tırnakları müşteri tırnağına uygun olarak şekillendirilmek,

b) Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkatmak,

c) Elleri dezenfekte etmek, Tırnaklarda uygulama yapılmasına engel bir durum olup olmadığını anlamak için müşterinin ellerini incelemek,

d) Müşteriye uygun takma tırnakları seçmek,

e) akrilik sistemi tekniğine uygun olarak uygulamak

f) Dipping takma tekniğine uygun olarak uygulamak

g) Jelli sistem takma tekniğine uygun olarak uygulamak

h) Dip dolgusu yapılarak tırnaklara bakım yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Protez Tırnak Uygulayıcısı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Protez Tırnak Uygulayıcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Protez Tırnak Uygulayıcısı mesleğinin meslek kodu 5142.24 olarak belirlenmiştir

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