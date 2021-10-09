Psikolog Maaşı Ne Kadar? 2021 Psikolog Maaşları, Psikolog İş İlanları

Psikolog görev tanımı nedir, Psikolog ne iş yapar, Psikolog olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Psikolog mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Psikolog Tanımı;

İnsan ve diğer canlı organizmaların davranış ve zihinsel süreçlerini bilimsel metodla inceleyen, bunların neden ve sonuçları üzerinde çalışan, psikolojinin ilkelerini sağlık, eğitim, endüstri, trafik, hukuk vb alanlarında uygulatan nitelikli kişidir.

Psikolog Maaşı Ne Kadar? 2021 Psikolog Maaşları

Psikolog maaşı ortalama aylık 6.350 - TL’dir. En düşük Psikolog maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.750 TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Psikolog iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Psikolog Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Psikolog Ne İş Yapar?

Psikolog (Genel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Doğum öncesi dönemden başlayarak çocuklukta, gençlikte, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini incelemek, Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenmek,

b) Organik süreçlerin davranış, düşünce ve duygular üzerindeki etkisini incelemek, Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi incelemek, Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin mekanizmalarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırmak,

c) Öğrenme, bellek, duyum, algı, biliş, güdü, duygular gibi süreçleri incelemek,

d) Bilişsel psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarında laboratuar veya alan deneyleri ve değerlendirme yapmak,

e) Etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi için programların geliştirilmesi, her yaştaki insanın eğitimi için gerekli araç, gereç, ve yöntemleri geliştirmek,

f) Kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb kişilerarası farklılıkları incelemek,

g) Zihinsel, davranışsal ve ruhsal bozuklukların değerlendirilmesi, nedenlerinin araştırılması ve iyileştirilmesiyle ilgilenmek,

h) İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdiklerini ve sosyal çevrelerden nasıl etkilendiklerini, önyargı ve tutumların nasıl geliştiğini incelemek,

i) Psikolojik etkenler ile fiziksel sağlık ve hastalık arasındaki ilişkiyi incelemek, Hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi için araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışmak, Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenmek,

j) İyileştirme ve üretimi arttırma amacıyla psikolojik ilkeleri iş yaşamına uygulamak, örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi vb

Psikolog Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Psikologlar

Psikolog Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Psikolog mesleğinin meslek kodu 2634.01 olarak belirlenmiştir



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